Наталья Сергунина: Портал "Узнай Москву" стал удобнее для пользователей

Портал "Узнай Москву" после модернизации стал более удобным и функциональным. На сайте изменили дизайн, выполнив его в едином стиле с главной страницей, обновили разделы и запустили дополнительные инструменты. Теперь пользователям еще проще находить информацию и планировать маршруты для прогулок.

"Узнай Москву" - это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 миллиона раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей", - рассказала заммэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

С помощью портала, например, можно найти интересующее здание, памятник или маршрут по названию, адресу и даже ближайшей станции метро. Для этого достаточно нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы. А на интерактивной карте города объекты отмечены тематическими иконками, например, значком памятника или музея. Таким образом, гуляя по столице, пользователи могут в несколько кликов получить справку об объекте, мимо которого они проходят. "Узнай Москву" также подскажет, какие достопримечательности и тематические путеводители пользуются наибольшей популярностью.

У страницы каждого памятника, здания и музея на сайте есть превью с основной информацией. Если раньше здесь отображались только название, адрес и рейтинг, то теперь еще ближайшая станция метро и расстояние до достопримечательности в километрах. В превью указано, доступны ли на основной странице объекта аудиогид, панорамные снимки, фотографии, видео и виртуальные туры.

В новой версии портала "Узнай Москву" появилась еще одна полезная функция - возможность проложить наиболее короткий пеший маршрут по городу. Для этого нужно открыть страницу интересующего объекта, а затем нажать на кнопку "Проложить маршрут", расположенную рядом с интерактивной картой. Навигатор, в том числе подсчитает, сколько времени займет путь.