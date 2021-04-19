Навального перевели в стационар для осужденных

Комиссия врачей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приняла решение о переводе Алексея Навального в стационар для осужденных больницы Владимирской области.

Как сообщили в Управлении ФСИН по Владимирской области, этот стационар, в том числе, "специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами". В УФСИН рассказали, что сейчас состояние Навального оценивается как удовлетворительное. Врач-терапевт осматривает его ежедневно.

"С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - отметили в УФСИН.