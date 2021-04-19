Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков

Подольский городской суд приговорил гендиректора "РПК-РИЭЛТ" к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотребление полномочиями.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, застройщик привлек для возведения ЖК "Белые камни" в Раменском более 60 млн рублей дольщиков. При этом, как установил суд, злоумышленник использовал свои полномочия вопреки интересам возглавляемой им коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба участникам долевого строительства.

Так, в 2013 году он заключил договоры займа на сумму более 1 млрд рублей для покупки прав на квартиры по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории Подольска. Также в период с 2014 по 2016 года он совершил другие сделки вопреки интересам общества и граждан. В результате в 2015 года строительство жилого комплекса было прекращено, застройщик обанкротился.

Как сообщила официальный представитель прокуратуры, суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права в течение 2 лет заниматься определенным видом деятельности.