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19.04.2021 11:16
Рубрика: Происшествия

Главе района Якутии вынесли приговор за растрату

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В понедельник суд вынес обвинительный приговор в отношении главы Чурапчинского района Якутии по делу о растрате.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, подсудимый, занимая должность главы района, используя свое служебное положение, желая погасить свою личную задолженность перед коммерческой организацией за поставленные ему строительные материалы, поручил подчиненным сотрудникам произвести оплату своего долга за счет средств муниципального бюджета.

"По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года", - отмечается в сообщении.

В региональном следственном управлении СК России уточнили, что в 2016 году между главой района и директором коммерческого предприятия был заключен устный договор купли-продажи строительных материалов, предназначенных для благоустройства частного домовладения главы. Стройматериалы были доставлены, соответствующие работы произведены. А в декабре 2017-го глава поручил своим подчиненным выделить из районного бюджета субсидию находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината.

После поступления денежных средств на расчетный счет учебного комбината глава района поручил директору учреждения погасить свой личный долг за строительные материалы. При этом он ввел директора в заблуждение, сообщив о том, что данная задолженность должна быть выплачена в счет погашения долга муниципального образования.

Подсудимый в суде вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

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