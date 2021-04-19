Главу Мирнинского района Якутии заподозрили в хищениях

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Якутии возбудил уголовное дело в отношении главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова.

Как сообщили в следственном управлении в понедельник, глава района подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ - присвоении и растрате, то есть хищениях чужого имущества, вверенного виновному, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметила старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая.

Ришат Юзмухаметов стал главой Мирнинского района в 2013 году, а в 2018-м был избран на эту должность повторно.