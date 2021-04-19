Магаданец взял кредит, чтобы отдать мошеннику 5 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) возбудили следователи ОМВД России по городу Магадану по заявлению 47-летнего местного жителя. Мужчина лишился пяти миллионов после звонка "из банка".

"Заявитель рассказал, что на номер его телефона позвонила неизвестная. Представившись работницей банка, она сообщила мужчине о том, что, используя его доверенность, граждане пытаются получить кредит", - говорится на сайте УМВД по Магаданской области.

Магаданец заверил "сотрудницу банка", что подобную доверенность никому не давал. Тогда девушка рассказала, что банк проводит совестно с полицией операцию по предотвращению хищений денег со счетов и установлению лиц причастных к этим действиям. Предупредила, что мужчина также может стать жертвой мошенников и, чтобы этого не случилось, должен следовать инструкциям сотрудника правоохранительных органов, который позвонит ему позже. Вскоре действительно поступил звонок от человека, который предложил помочь поймать злоумышленников. Для этого необходимо было взять кредит, обналичить средства и перевести их на указанные "полицейским" счета. Эти средства якобы должны были автоматически погасить кредит.

Когда мужчина сделал все так, как велел неизвестный, тот рассказал ему, что не является сотрудником правоохранительных органов и "обрадовал" необходимостью выплачивать кредит. Мошеннику удалось "заработать" пять миллионов 272 тысячи рублей.

Если злоумышленника удастся поймать, он может лишиться свободы на срок до десяти лет.