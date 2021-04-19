Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский

На 65-м году жизни скончался первый сити-менеджер - глава администрации Благовещенска Николай Неведомский. Он руководил областным центром в 2010-2011 годах, возглавлял аппарат правительства, много лет был председателем избирательной комиссии Амурской области.

Соболезнования в связи со смертью Неведомского его родным и близким выразил губернатор Василий Орлов.

"Николай Алексеевич сделал многое для Благовещенска и Амурской области. Многие знают его как очень творческого человека. Он стал автором целого ряда скульптур и памятников", - отметил глава региона.

Неведомский является автором памятника казакам-первопоселенцам, скульптурной композиции "Невозмутимый кот" и многих других.