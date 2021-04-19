В "Авачинском марафоне" на Камчатке пострадал еще один спортсмен

В Камчатском крае во время проведения "Авачинского марафона" пострадал еще один лыжник.

В воскресенье на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова спортсмены бежали 30 километров. Мужчина 1972 года рождения не смог вписаться в поворот и врезался в дерево. По данным правительства Камчатского края, именно его падение и было зафиксировано на видео, опубликованном накануне в социальных сетях.

"Пострадавший находится в стационаре Петропавловской городской больницы № 2 под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное", - отмечается в сообщении.

Напомним, что во время гонки погиб мужчина 1960 года рождения. Известно, что лыжник перед стартом не жаловался на здоровье и не страдал хроническими заболеваниями. По факту ЧП ведется проверка.