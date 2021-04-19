В Улан-Удэ пьяная компания избила мальчика, защищавшего своего деда

В Улан-Удэ задержаны двое мужчин и двое женщин, подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего (часть 2 статьи 162 УК РФ).

Известно, что злоумышленники постоянно выпрашивали деньги на выпивку у пожилого соседа. Его 12-летний внук потребовал от них прекратить приходить к своему деду. 17 апреля подозреваемые вновь встретили мальчика около квартиры и один из мужчин ударил его пустой бутылкой по голове.

Когда ребенок упал, нетрезвые преступники стали избивать его руками и ногами, похитили тысячу рублей, а также попытались украсть телефон и кольцо. Мальчик смог убежать и вызвать полицию.

Сейчас решается вопрос об аресте всех четверых, возбуждено уголовное дело, уточнили в следственном управлении СК РФ по Республике Бурятия.