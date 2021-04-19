В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно

В Марий Эл отменили ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в круглосуточном режиме. О подписании соответствующих нормативных документов заявил глава республики Александр Евстифеев на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановление правительства региона также разрешает работу детских лагерей.

Вместе с тем, режим повышенной готовности в республике продлили до 31 мая. Как сообщили в пресс-службе главы Марий Эл, сохраняется запрет на проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий.

- Подписанные указ и постановление правительства республики будут действовать до конца учебного года - до 31 мая. Запрещается проведение массовых мероприятий кроме торжественных в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохраняется обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию при посещении мест массового пребывания людей, - отметил Евстифеев.

На сегодняшний день в Марий Эл отмечено снижение распространения новой коронавирусной инфекцией. По данным руководителя территориального Управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, уменьшились суточные и недельные интенсивные показатели заболеваемости. На 19 апреля показатель за сутки составил 2,5 на 100 тысяч населения, что ниже российского показателя в 2,5 раза, недельный показатель за месяц снизился в 1,5 раза.