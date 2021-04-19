АО "РЭС" возобновило очный прием документов в ограниченном режиме

На территории Новосибирской области до конца апреля 2021 года действует режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Но по отдельным направлениям ограничительные меры поэтапно ослабляются.

Учитывая эти условия, в акционерном обществе "Региональные электрические сети" было принято решение о частичном возобновлении очного обслуживания клиентов.

После длительного перерыва в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО "РЭС" вновь осуществляется прием документов на технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом в целях соблюдения безопасности сотрудников и клиентов компании прием заявителей осуществляется в ограниченном режиме - в одном окне по предварительной записи, которую можно оформить несколькими способами:

* кликнуть на иконку с надписью "Запись на прием в Центр обслуживания клиентов" на главной странице сайта eseti.ru,

* позвонить по телефону единой бесплатной линии 8-800-201-92-20, выбрав соответствующий пункт голосового меню,

* непосредственно в ЦОК по адресу г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.

Несмотря на то что Центр обслуживания клиентов АО "РЭС" производит очный прием граждан по предварительной записи и оборудован всеми необходимыми санитарными средствами (противобактерицидные рециркуляторы воздуха, защитные экраны на столах приема и выдачи документов, санитайзеры и маски) компания рекомендует все же воздержаться от личного посещения без острой необходимости.

Энергетики предлагают значительный выбор электронных сервисов, которые не только предоставляют более широкий спектр возможностей по обслуживанию клиентов, но и позволяют существенно сэкономить время, а главное, обеспечивают безопасность заявителей.

Напоминаем, что сервис "личный кабинет" позволяет оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, получить и заключить договор об осуществлении технологического присоединения, обратиться с заявкой на продление технических условий, выдачу актов о выполнении ТУ и актов об осуществлении технологического присоединения, а физическим лицам даже провести оплату банковской картой без комиссии.

Кроме того, на сайте размещаются ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей при оформлении технологического присоединения к электрическим сетям. И даже если клиенты не найдут интересующую их информацию в такой обширной базе справочных материалов, они всегда могут воспользоваться помощью виртуального консультанта (чат-бота) или сервисом "Задать вопрос".

АО "РЭС" призывает заявителей активнее использовать возможности заочного обслуживания на официальном сайте www.eseti.ru. Ведь электронные сервисы АО "РЭС" - это удобно, быстро и безопасно!

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"