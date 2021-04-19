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19.04.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

В Красноярске тополь рухнул на проезжавшую иномарку

Текст: Дмитрий Машуков

Тополь, сломанный ураганным порывом ветра, упал на автомобиль Toyota Ist в столице Красноярского края. Это произошло сегодня, 19 апреля, около 14 часов 40 минут на улице Рейдовой, сообщили "РГ" в ГИБДД города.

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Как уточнили РИА Новости, ЧП произошло во время движения машины в плотном потоке. Водитель иномарки обратился за медицинской помощью, однако госпитализация не потребовалась - травмы оказались незначительными, уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее региональный главк МЧС опубликовал штормовое предупреждение. В крае дует ветер с порывами скоростью до 25 метров в секунду. Об урагане предупреждены и жители соседних регионов - Иркутской области и Хакасии (в республике скорость ветра 19 апреля может достигать, по данным синоптиков, 30 метров в секунду).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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