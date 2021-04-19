Коллекторов наказали за угрозы лишить сибирячку родительских прав

Сто тысяч рублей штрафа заплатят коллекторы за угрозы и психологическое давление на должницу. Жительница Ленинска-Кузнецкого заключила договор займа в размере почти девяти тысяч рублей с микрокредитной компанией, но свои обязательства вовремя не выполнила. Для возврата просроченной задолженности кредиторы прибегли к услугам московской коллекторской организации.

Ее сотрудники стали вести с "подопечной" телефонные переговоры. Гражданке сообщили, что если она не вернет долг, его выкупят и будут требовать возврата всей суммы с оплатой оказанных услуг. Но этого коллекторам показалось мало. И они стали угрожать, что передадут информацию о своей жертве в органы опеки и попечительства, чтобы те лишили должницу родительских прав.

В конце концов женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности кузбасского управления Федеральной службы судебных приставов.

- По результатам административного расследования в действиях юрлица выявили нарушения требований законодательства, и оно было признано виновным, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.