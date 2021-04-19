В Томске из-за снегопада задержали авиарейсы

В Томской области из-за неблагоприятной погоды задерживаются самолеты и отменяются автобусные рейсы.

Сегодня утром в регионе выпал мокрый снег. Синоптики прогнозируют гололед и усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

В томском аэропорту более чем на 5 часов задерживаются утренние рейсы авиакомпаний S7 Airlines и Utair в Москву и Стрежевой.

- Из-за погодных условий на 19 апреля отменены рейсы до Нарги, Молчанова, Кожевникова, - сообщается на официальном сайте томского автовокзала.

На дорогах города наблюдаются сильные пробки.

- Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП, - информирует ведомство.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов и быть внимательными к пешеходам.