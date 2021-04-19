Жителя Новокузнецка арестовали за пытки пасынка утюгом

Суд заключил под стражу 32-летнего жителя Новокузнецка, который истязал 11-летнего пасынка за непослушание. В качестве орудия наказания использовался горячий утюг.

Как сообщили в СУ СК РФ по Кузбассу, мальчик изъят из семьи и помещен в больницу. А его отчиму суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Арестованный сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Об истязании ребенка узнали инспекторы ПДН, навестившие семью, которая состоит на профилактическом учете. Перед этим мальчик несколько дней не ходил в школу, о чем педагоги и сообщили в полицию. Проверяющие обнаружили у мальчика ожоги на теле. Как выяснили следователи, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал мальчику руки и ноги горячим утюгом.

Арестованному предъявили обвинение в истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела и проведение доследственной проверки в отношении матери пострадавшего ребенка. Кроме того, надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о профилактике детской безнадзорности и выявлении семейного неблагополучия.