ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии

Управление ФСБ России по Калининградской области рассекретило и передало в областной государственный архив к 75-летию со дня образования региона документы о чудовищных зверствах гитлеровцев в концлагерях Восточной Пруссии в годы Второй Мировой войны, о массовых убийствах советских военнопленных и мирных жителей, рабстве и изуверских экспериментах над людьми.

Об этом сообщает РИА Новости. На территории Восточной Пруссии было почти 50 лагерей (в том числе для военнопленных), из них 17 - в самом Кенигсберге (ныне Калининград).

В частности, документы свидетельствуют, что только в восточно-прусском филиале концлагеря Штутгоф - крупной "фабрики смерти" - "путем применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода ежедневно уничтожалось до тысячи советских граждан и граждан других государств". Только от тифа там умерли 16 тысяч заключенных за полтора месяца до взятия советскими войсками Восточной Пруссии.

Свыше сотни зверски замученных мирных граждан - русских, евреев, французов, румын, в основном женщин от 18 до 35 лет, нашли советские военные в лесу под местечком Куменен (ныне поселок Кумачево Зеленоградского района Калининградской области). Как установила специальная комиссия, это были узники концлагеря, всех их расстреляли "при поспешном отступлении немцев под натиском Красной Армии".

Оперативники советской военной контрразведки СМЕРШ по 11-й гвардейской армии в апреле 1945 года арестовали двух поляков, неких Дика и Пюрковского, которые с 1941 года добровольно работали в кенигсбергском концлагере "ДОФ", где содержались 60 тысяч мирных граждан, насильственно вывезенных из СССР, Польши, Франции и других стран. Оба изобличены как активные каратели.

В спецсообщении начальника опергруппы НКВД генерал-майора Ивана Шишлина докладывается об аресте изменницы Родины - Марии Рассадиной из деревни Глоты Псковской области. Она рассказала, как в начале октября 1944 года по заданию гестапо подожгла в Кенигсберге лагерный барак, где находились две тысячи советских граждан, угнанных в Германию. "При поджоге все двери барака были замкнуты на замок, окна забиты досками. Рассадина ночью облила барак в нескольких местах керосином и подожгла. В результате пожара большинство людей, находившихся в бараке, погибло".

В другом спецсообщении генерал Шишлин докладывает об аресте 15 мая 1945 года троих нацистов. Машон, Нет и Иортциг руководили массовыми расстрелами в Кенигсберге советских и итальянских военнопленных, а также мирных граждан, насильно вывезенных из Советского Союза. Под их руководством и при их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек.

В числе обнародованных документов - свидетельства использования зажиточными жителями Восточной Пруссии в качестве рабов военнопленных и гражданских лиц, угнанных гитлеровцами с оккупированных территорий.

Так, совладелец Кенигсбергского вагоностроительного завода Макс Хойман вместе с другими акционерами предприятия "эксплуатировал до 700 человек русских граждан и военнопленных", которых содержали в тяжелых условиях и подвергали физическому насилию. Из-за этого в лагерях для советских военнопленных, работавших на заводе, была высокая смертность. После войны Хойман остался в Калининграде, где работал санитаром в центральной больнице города. Его поймали и в 1947 году судили, но он отделался восемью годами лагерей.

"Резидент германской разведки Пенчила, литовец, крупный помещик, в своем хозяйстве эксплуатировал иностранных рабочих и граждан СССР, угнанных немцами", - говорится в другом документе. Обер-лейтенант в отставке Каммер, имевший около 500 гектаров земли, "эксплуатировал более 40 граждан СССР и иноподданных, угнанных немцами из оккупированных в свое время стран". Агент гестапо Генрих Плац имел в подчинении 70 таких рабов.

Нацистка Штобби владела 500 гектарами земли и 130 рабами, угнанными из разных районов СССР. Еще на одного нациста Отто Цироля работали свыше 30 советских военнопленных. У владельца типографии в городе Лабиау (ныне Полесск), активного деятеля нацистской партии Шнака трудились до полусотни рабов из разных стран. У бывшего депутата рейхстага, полковника в отставке графа Ойленбурга, имелось свыше одной тысячи гектаров земли и более сотни рабов из числа советских и французских военнопленных.