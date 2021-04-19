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19.04.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области рухнули трибуны передвижного цирка

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Кировске Мурманской области рухнули трибуны передвижного цирка вместе со зрителями. Обошлось без серьезных травм, но несколько человек, в том числе детей, получили синяки и ушибы. В частности, по словам жительницы Кировска Анастасии Чупрененко, ее дочь упала между стенкой шатра и сиденьями. Девочку придавило доской. К счастью, обошлось без травм.

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По словам других пользователей, обрушение трибун происходило неоднократно.

- Наш сектор через полчаса после начала представления "поехал", - добавила кировчанка Анастасия Ниткина. - Все успели встать, вышли. Сотрудники цирка заново собрали сектор, зрители расселись, после этого он снова местами начал проваливаться. Большая половина зрителей с нашей стороны ушла на противоположную, и вскоре та часть от перенагрузки обвалилась разом - пол сложился, скамейки попадали. Мы видели, что люди упали, потом суета, толпа. Как оказалось, пострадали дети.

СУ СКР по Мурманской области начало доследственную проверку по данному факту. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отметили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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