В Петербурге группу неонацистов осудили за хулиганство

В Петербурге вынесен обвинительный приговор членам банды неонацистов. По версии следствия, преступную группировку в 2007 году создал Андрей Линок, который сейчас носит фамилию супруги - Клещин. Вместе с подельниками он совершил тогда более десятка нападений на выходцев из районов Кавказа и Азии. В мае 2011 года десять членов банды были осуждены и получили от четырех до девяти лет лишения свободы. В 2018-м совершили новое нападение - на представителей молодежной субкультуры "Антифашисты", которые собрались в клубе "Цоколь".

- Фигуранты демонстрировали аэрозольный пистолет "Пионер", бросали камни и стеклянные бутылки в сторону посетителей клуба, распылили перцовый газ, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, - выкрикивали различные оскорбительные слова и высказывания.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые действовали по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды, осознавая противоправный характер своих действий. Уголовное дело по данному факту было возбуждено по статье 213 УК РФ "Хулиганство", поэтому виновные получили сравнительно небольшие сроки. Суд назначил Клещину в качестве наказания два года и три месяца в ИК общего режима, но лидер банды был освобожден в зале суда по отбытию. Еще шесть его соучастников получили по 1,5 года условно с испытательным сроком один год.