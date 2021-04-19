В Петербурге по факту падения лепнины на ребенка возбудили дело

Следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту получения травм двухлетним мальчиком, на которого упал кусок лепнины с балкона. Инцидент произошел 17 апреля, сейчас ребенок находится в больнице. Врачи считают, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

По версии следствия, работники жилищной компании ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома на Московском проспекте, вследствие чего с балкона, расположенного на пятом этаже, произошло отслоение и падение фрагменты лепнины, сообщили в управлении.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виновным может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.