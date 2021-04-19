В Санкт-Петербурге остановили работу комбината, где готовили еду для школ

Проверки в буфетах 11 школ Санкт-Петербурга, а также головной столовой и комбинате, где готовили еду для учеников младших классов, выявили нарушения, угрожающие здоровью детей. Городское управление Роспотребнадзора приостановило работу комбината и направило материал в суд для решения вопроса о наказании.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели внеплановые проверки организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов по президентской программе. Была проведена проверка работы буфетов в одиннадцати школах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также организации, поставляющей еду для школьников - "Комбината социального питания Красносельского района".

Сотрудники управления проверяли, насколько четко соблюдают организаторы питания все санитарно-эпидемиологические требования и фиксировали нарушения с помощью фото и видеозаписи. Такой подход "исключает неоднозначность толкования выявленных нарушений и служит дополнительной доказательной базой", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Еду для распределительных буфетов всех школ готовили в одном месте - на базе сырьевой столовой школы имени Б.Б. Голицына № 278 (старшая школа). При этом инспекторы обнаружили массу нарушений, в том числе и таких, которые несли прямую угрозу качеству детского питания, а значит, здоровью школьников.

Вот основные претензии, которые проверяющие выявили в школьных буфетах.

Готовые блюда привозятся в буфеты без маркировочных ярлыков, на емкостях и термосах с едой отсутствует информация об изготовителе, адресе производства, дате и времени, когда была приготовлена еда. Иногда эта информация формально приведена, но недостоверна. При этом товаросопроводительные документы отсутствуют.

Выяснилось, что в школы привозили готовые обеды с истекшим сроком годности. "При сроке реализации готовой продукции три часа с момента изготовления на пищеблок в 14 часов 30 минут доставлены готовые блюда, изготовленные в 10 часов 50 минут и 11 часов 00 минут", - отмечают в городском управлении надзорной службы. При этом готовые блюда (завтраки), как установили инспекторы, поставлялись с подделанными маркировочными ярлыками: на пищеблок они были доставлены уже в 8 часов 15 минут, хотя время изготовления было указано 8 часов 30 минут.

В самих буфетах тоже выявлено немало нарушений. Не контролировались температура и влажность при хранении продуктов, они находились рядом с моющими и дезинфицирующими средствами, а также личными вещами персонала и т.д.

В "Комбинате социального питания Красносельского района" тоже выявлены серьезные нарушения санитарных правил: например, в мясо-рыбном цехе раковина для мытья рук персонала не подключена к канализационной сети, и грязная вода сливается прямо на пол. В одной мойке, где должна мыться столовая посуда, чистили и оборотную тару, и кухонную посуду, и производственный инвентарь. А в одном и том же помещении готовились и холодные блюда, и горячие, и выпечка, что тоже запрещено.

К чистоте самих помещений у инспекторов также возникли вопросы: были обнаружены тараканы в ловушках, а вот документы, подтверждающие проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации - отсутствовали.

В довершение ко всему. Еду для детей готовил персонал без личных медицинских книжек, не прошедший медицинские осмотры.

"В отношении АО "Комбинат социального питания Красносельского района" 12.04.2021 вынесен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Решение по выявленным нарушениям будет приниматься судом в установленном законом порядке", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

И предложили провести обучающие семинары по организации детского питания.