В Санкт-Петербурге остановили работу комбината, где готовили еду для школ

Новости

Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
Глава Минприроды: Количество лесных пожаров сократились почти в 5 раз 15:50
Футбольный арбитр Вилков отстранен от работы 15:49
Ученые создали устройство для раннего выявления онкопоталогий 15:38
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях 15:26
Ростуризм заявил о перепродажах отелями номеров по более высоким ценам 15:21
Ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга 15:17
В Петербурге родилась пятикилограммовая девочка 15:01
В Симферополе воду начнут подавать по 18 часов в сутки 15:00
В Петербурге группу неонацистов осудили за хулиганство 14:53
Стали известны сроки цветения растений-аллергенов в Москве 14:51
Песков рассказал об ответе на незаконные акции 14:51
Глава Минвостокразвития прокомментировал план развития Арктики 14:43
Видео: Поздравлявший ветерана оркестр сыграл малышам детскую песню 14:37
Посольство РФ в Киеве получило ноту о высылке дипломата 14:35
В Москве начался суд над таможенниками по делу о контрабанде валюты 14:31
Роспотребнадзор оценил долю россиян, имеющих иммунитет к COVID-19 14:27
В Кремле сообщили о приглашенных на Послание президента 14:24
Эпидемиолог оценил опасность "российских" штаммов COVID-19 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 15:59
Рубрика: Общество

В Санкт-Петербурге остановили работу комбината, где готовили еду для школ

Текст: Ирина Невинная
Проверки в буфетах 11 школ Санкт-Петербурга, а также головной столовой и комбинате, где готовили еду для учеников младших классов, выявили нарушения, угрожающие здоровью детей. Городское управление Роспотребнадзора приостановило работу комбината и направило материал в суд для решения вопроса о наказании.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели внеплановые проверки организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов по президентской программе. Была проведена проверка работы буфетов в одиннадцати школах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также организации, поставляющей еду для школьников - "Комбината социального питания Красносельского района".

Фото: iStock
Родителям дошкольников предложили полностью оплачивать больничные

Сотрудники управления проверяли, насколько четко соблюдают организаторы питания все санитарно-эпидемиологические требования и фиксировали нарушения с помощью фото и видеозаписи. Такой подход "исключает неоднозначность толкования выявленных нарушений и служит дополнительной доказательной базой", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Еду для распределительных буфетов всех школ готовили в одном месте - на базе сырьевой столовой школы имени Б.Б. Голицына № 278 (старшая школа). При этом инспекторы обнаружили массу нарушений, в том числе и таких, которые несли прямую угрозу качеству детского питания, а значит, здоровью школьников.

Вот основные претензии, которые проверяющие выявили в школьных буфетах.

Готовые блюда привозятся в буфеты без маркировочных ярлыков, на емкостях и термосах с едой отсутствует информация об изготовителе, адресе производства, дате и времени, когда была приготовлена еда. Иногда эта информация формально приведена, но недостоверна. При этом товаросопроводительные документы отсутствуют.

Выяснилось, что в школы привозили готовые обеды с истекшим сроком годности. "При сроке реализации готовой продукции три часа с момента изготовления на пищеблок в 14 часов 30 минут доставлены готовые блюда, изготовленные в 10 часов 50 минут и 11 часов 00 минут", - отмечают в городском управлении надзорной службы. При этом готовые блюда (завтраки), как установили инспекторы, поставлялись с подделанными маркировочными ярлыками: на пищеблок они были доставлены уже в 8 часов 15 минут, хотя время изготовления было указано 8 часов 30 минут.

В самих буфетах тоже выявлено немало нарушений. Не контролировались температура и влажность при хранении продуктов, они находились рядом с моющими и дезинфицирующими средствами, а также личными вещами персонала и т.д.

В "Комбинате социального питания Красносельского района" тоже выявлены серьезные нарушения санитарных правил: например, в мясо-рыбном цехе раковина для мытья рук персонала не подключена к канализационной сети, и грязная вода сливается прямо на пол. В одной мойке, где должна мыться столовая посуда, чистили и оборотную тару, и кухонную посуду, и производственный инвентарь. А в одном и том же помещении готовились и холодные блюда, и горячие, и выпечка, что тоже запрещено.

К чистоте самих помещений у инспекторов также возникли вопросы: были обнаружены тараканы в ловушках, а вот документы, подтверждающие проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации - отсутствовали.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Родители выступили против второго иностранного языка в школах

В довершение ко всему. Еду для детей готовил персонал без личных медицинских книжек, не прошедший медицинские осмотры.

"В отношении АО "Комбинат социального питания Красносельского района" 12.04.2021 вынесен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Решение по выявленным нарушениям будет приниматься судом в установленном законом порядке", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

И предложили провести обучающие семинары по организации детского питания.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Роспотребнадзор СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: Путин и Байден обсуждали информацию о подготовке покушения на Лукашенко
В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Роспотребнадзор оценил долю россиян, имеющих иммунитет к COVID-19
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19