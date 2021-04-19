В Краснодаре семья с двумя детьми отравилась промышленным газом

В Краснодаре семья из четырех человек, в том числе двое детей в возрасте четырех и шести лет, отравилась бытовым газом, сообщили в пресс-службе УВД краевой столицы. ЧП произошло 18 апреля в частном доме.

По данным полиции, родители детей почувствовали в доме странный запах, после чего детям стало плохо. Взрослые тут же вызвали "скорую помощь".

"Врачи диагностировали у мальчика и девочки признаки острого отравления углекислым газом, - сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Всех четырех членов семьи госпитализировали, однако, сейчас их состояние удовлетворительное. По данному факту проводится проверка".

Откуда в частном доме появилась утечка углекислого газа, пока не известно. Этот газ не используется для отопления помещений, его применяют в промышленности, а также для создания "сухого льда" и газирования воды.