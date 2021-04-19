Спасатели нашли трех пропавших в Гималаях россиян

Спасатели обнаружили трех российских туристов, пропавших в Гималаях при восхождении на гору Аннапурна, высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира​​​. В воскресенье Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев перестали выходить на связь с базовым лагерем.

Как сообщает газета The Himalayan Times, состояние здоровье трех альпинистов в целом нормальное, у них отмечены небольшая высотная болезнь и обморожения. Все они доставлены в базовый лагерь, для транспортировки двух из них понадобился вертолет.

Отмечается, что двое россиян успешно завершили восхождение, а третий отказался от попытки на высоте около 7000 метров. На связь они перестали выходить уже на обратном пути.