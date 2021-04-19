Стрельба в Чикаго унесла жизнь семилетнего ребенка

В американском городе Чикаго из-за стрельбы у ресторана McDonald's погибла семилетняя девочка погибла, ее отец получил ранения. Со ссылкой на данные полиции об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

Все случилось в воскресенье днем. Во время нападения неизвестного отец с ребенком находились в машине у одного из ресторанов сети, пишет РИА Новости.

Полицейские доставили пострадавших в больницу. Медики констатировали смерть ребенка. Состояние мужчины оценивается, как тяжелое. Стрелявший пока не задержан, полиция начала расследование.