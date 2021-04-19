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19.04.2021 11:00

В Нижнем Новгороде прошли мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

В среду, 14 апреля 2021 года, в Нижнем Новгороде прошло культурно-просветительское выставочное мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие было организовано Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Нижегородской области.
Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами

В событии приняли участие директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации А.Н. Воронко, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области О.А. Беркович, Епископ Дальнеконстантиновский Филарет, руководители органов исполнительной власти в сфере культуры, руководители музейных, и учебных учреждений, представители организаций, реализующих программы по популяризации роли личности Александра Невского в истории России.

В полдень в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоялось открытие выставки музейно-выставочного центра "РОСФОТО" "Александр Невский. 800 лет с Россией", посвященной 800-летию со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля, одного из самых почитаемых русских православных святых. В выставочный проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием великого князя. Основу экспозиции составили цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Федоровичем Барщевским - одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия.

После открытия выставки в усадьбе Рукавишниковых состоялась научно-практическая конференция, посвящённая изучению роли легендарного полководца в становлении государственности и духовного возрождения России.

В ходе диалогового мероприятия прозвучали доклады:

1."Выставка как результат научного поиска" - Коловский Захар Михайлович - Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО";

2."Всероссийский Музейно-исторический проект "Александр Невский. Великий Северный путь" - Мельникова Светлана Евгеньевна - Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника;

3."Международное измерение личности и служения святого князя Александра Невского" - Паласио Мигель Хайрович - Доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, руководитель Ассоциации "Святыни неразделенного христианства";

4."Александр Невский - символ духовного возрождения России" - Бушуев Владимир Викторович - Директор Фонда апостола Андрея Первозванного;

5."Святой благоверный великий князь Александр Невский - Слава, Дух и Имя России. Деятельность Городецкой епархии по популяризации имени Александра Невского и формировании высоконравственной личности" - Епископ Городецкий и Ветлужский Августин;

6."Александр Невский и Великая Отечественная война 1941-1945 гг." - Рябов Александр Николаевич - Писатель, издатель, краевед, автор книг об Александре Невском;

7."Александр Невский: легенда о воине". К 800-летию государственного деятеля, полководца и святого" - Соболева Ольга Сергеевна - Заместитель генерального директора по развитию и внешним связям Новгородского музея-заповедника;

8."Городец - место памяти и поклонения" - Мудров Александр Юрьевич - Глава администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области;

9."Создание памятника святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде" - Юдина Софья Игоревна - директор АНО "Центр 800";

10."Создание мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова в г. Городце" - Кафарова Лариса Александровна, начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района.

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия

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