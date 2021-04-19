Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна"

В Сети опубликован локализованный трейлер итало-франко-американской многосерийной постапокалиптической драмы "Анны". Ролик (18+) доступен на YouTube-канале сервиса "Амедиатека".

Как видим, шоу - очередная вариация на тему "Повелителя мух". Согласно сюжету, всех взрослых четыре года назад выкосил вирус - остались лишь дети и подростки.

В центре истории - молодая девушка с Сицилии, которая должна была заботиться о младшем брате, в том числе через противостояние странному сообществу "синих", которые братишку у нее в конце концов забрали. И всё это - на фоне буйства, насилия, жестокости, анархии и прочего беззакония.

Режиссер - Николло Амманити, адаптировавший под сценарий собственный роман.

Премьера - 23 апреля.