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Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна"

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    19.04.2021, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

В Сети опубликован локализованный трейлер итало-франко-американской многосерийной постапокалиптической драмы "Анны". Ролик (18+) доступен на YouTube-канале сервиса "Амедиатека".

Фото: youtube.com/ UGC Distribution
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Как видим, шоу - очередная вариация на тему "Повелителя мух". Согласно сюжету, всех взрослых четыре года назад выкосил вирус - остались лишь дети и подростки.

В центре истории - молодая девушка с Сицилии, которая должна была заботиться о младшем брате, в том числе через противостояние странному сообществу "синих", которые братишку у нее в конце концов забрали. И всё это - на фоне буйства, насилия, жестокости, анархии и прочего беззакония.

Режиссер - Николло Амманити, адаптировавший под сценарий собственный роман.

Премьера - 23 апреля.

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