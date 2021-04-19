Вышел русский трейлер "Шан-Чи и легенды десяти колец" от Marvel

Студия Marvel опубликовала на YouTube первый тизер-трейлер нового фильма своей киновселенной "Шан-Чи и легенды десяти колец".

В ролике показывается, как титульный персонаж - мастер боевых искусств, роль которого исполнил актер Симу Лю, покидает отчий дом и перебирается в Америку, что не особо радует его родителя.

Отцом Шан Чи, по предварительным данным, может оказаться настоящий Мандарин - злодей из комиксов, а не та его версия, что была показана в третьем "Железном Человеке".

Проект продвигается компанией в том числе как первый фильм с супергероем-азиатом в качестве главного героя.

Премьера картины запланирована на 3 сентября текущего года.

Оригинальный трейлер: