Новости

Netflix начал работу над вторым сезоном сериала по Dota 2 17:31
У 2-го сезона "Любви. Смерти. Роботов" Финчера появилась дата премьеры 17:17
Трейлер "Бэтмена" пересняли в стиле комиксов 16:48
Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада" 16:44
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31

Вышел русский трейлер "Шан-Чи и легенды десяти колец" от Marvel

Новости
    19.04.2021, 17:26
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия

Студия Marvel опубликовала на YouTube первый тизер-трейлер нового фильма своей киновселенной "Шан-Чи и легенды десяти колец".

Фото: kinopoisk.ru
У 2-го сезона "Любви. Смерти. Роботов" Финчера появилась дата премьеры

В ролике показывается, как титульный персонаж - мастер боевых искусств, роль которого исполнил актер Симу Лю, покидает отчий дом и перебирается в Америку, что не особо радует его родителя.

Отцом Шан Чи, по предварительным данным, может оказаться настоящий Мандарин - злодей из комиксов, а не та его версия, что была показана в третьем "Железном Человеке".

Проект продвигается компанией в том числе как первый фильм с супергероем-азиатом в качестве главного героя.

Премьера картины запланирована на 3 сентября текущего года.

Оригинальный трейлер:

Новости

Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна" 15:05
Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы" 12:49
⧣ США
Фото: youtube.com/ UGC Distribution
Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр 12:32
Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн" 11:10
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 18.04.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Альфред Молина вернется к роли Октавиуса в новом "Человеке-пауке" 17.04.2021
В Сеть слили трейлер второго сезона сериала "Любовь. Смерть. Роботы" 17.04.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 16.04.2021
Вышел трейлер мультсериала по "Обители зла" 16.04.2021