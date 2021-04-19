Новости

Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию 21:11
Третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" начнут в мае 21:04
Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет 20:57
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих 20:38
"Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" в пятницу могут быть исключены из ЛЧ 20:01
Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке 20:00
Бывший главный тренер "Спартака" Каррера уволен из "Бари" 19:49
В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19:37
Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" 19:20
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19:08
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19:03
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19:01
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 18:54
ФАС возбудила дело против Google 18:51
Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 20:38
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Число людей, вылечившихся от коронавируса, в армии и на флоте постоянно растет. И эта тенденция сохраняется уже много месяцев.

Фото: YouTube
Минобороны РФ впервые показало свои спутники

По данным Минобороны РФ на вечер 19 апреля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 11 военнослужащих. Общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 750 человек. Кроме того, 113 696 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 378 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 235 пациентов лежат в военных госпиталях. 140 изолированы по месту службы. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках.

Эти цифры ежедневно меняются. И они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом болезнь проходит бессимптомно.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 19 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 90 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 812 человек, 208 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на саммите по климату
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы
ФАС возбудила дело против Google
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена