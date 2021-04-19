За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих

Число людей, вылечившихся от коронавируса, в армии и на флоте постоянно растет. И эта тенденция сохраняется уже много месяцев.

По данным Минобороны РФ на вечер 19 апреля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 11 военнослужащих. Общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 750 человек. Кроме того, 113 696 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 378 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 235 пациентов лежат в военных госпиталях. 140 изолированы по месту службы. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках.

Эти цифры ежедневно меняются. И они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом болезнь проходит бессимптомно.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 19 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 90 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 812 человек, 208 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.