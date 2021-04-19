Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет

Участница британской версии реалити "Последний герой" (Survivor) Сандей Беркест скончалась в возрасте пятидесяти лет 18 апреля.

Об этом сообщил Deadline с уточнением, что причиной смерти Сандей стало онкологическое заболевание.

Сначала Беркест сражалась с раком груди, который был у нее диагностирован в 2012-м. На какое-то время лечение помогло - благодаря нескольким операциям, но около года назад болезнь вернулась. Причем вердикт врачей был мрачен: они давали Сандей всего несколько месяцев жизни - у женщины обнаружился рак пищевода и яичников.

Дочь Сандей Кеннеди печальное сообщение подтвердила постом в социальных сетях.

Беркест сделала себе имя как участница 33-го сезона "Последнего героя", причем в шоу ее взяли уже после того, как у женщины был диагностирован рак груди.