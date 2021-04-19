Новости

Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада" 16:44
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна" 15:05
Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы" 12:49

Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет

Новости
    19.04.2021, 16:31
Текст:   Олег Усков

Участница британской версии реалити "Последний герой" (Survivor) Сандей Беркест скончалась в возрасте пятидесяти лет 18 апреля.

Об этом сообщил Deadline с уточнением, что причиной смерти Сандей стало онкологическое заболевание.

Сначала Беркест сражалась с раком груди, который был у нее диагностирован в 2012-м. На какое-то время лечение помогло - благодаря нескольким операциям, но около года назад болезнь вернулась. Причем вердикт врачей был мрачен: они давали Сандей всего несколько месяцев жизни - у женщины обнаружился рак пищевода и яичников.

Дочь Сандей Кеннеди печальное сообщение подтвердила постом в социальных сетях.

Беркест сделала себе имя как участница 33-го сезона "Последнего героя", причем в шоу ее взяли уже после того, как у женщины был диагностирован рак груди.

Новости

Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр 12:32
Мультфильм обвинили в отсутствии собак-негров, собак-инвалидов и геев 11:53
Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн" 11:10
Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска" 10:49
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Актер из нового фильма Гая Ричи рассказал, чем режиссер его удивил 17.04.2021
Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории 17.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
⧣ утраты
Фото: instagram.com/djself
Рэпер Black Rob умер в 51 год 18.04.2021
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 16.04.2021
Умерла легенда венгерского кино, актриса Мари Тёрёчик 16.04.2021
⧣ телевидение
Фото: facebook.com/ boris.kupriyanov
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 14.04.2021
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 14.04.2021
Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2" 13.04.2021