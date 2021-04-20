Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России

Совет директоров Американской торговой палаты сообщил о намерении своих компаний продолжить крупные инвестиционные проекты в России, несмотря на непростую ситуацию в российско-американских отношениях. Решение поддержали в российском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук во время встречи с представителями торговой палаты США отметил важность конструктивного диалога с американскими деловыми кругами и выразил озабоченность введёнными администрацией США односторонними санкциями, блокирующими развитие экономического взаимодействия.

По его словам, входящие в состав совета американские компании стали важной составной частью российского экономического ландшафта и своей деятельностью показывают пример успешного ведения бизнеса.

Вице-премьер еще раз пригласил представителей американских компаний на предстоящий Петербургский международный экономический форум и другие мероприятия, которые пройдут в России в этом году.

Также американские бизнесмены смогли получить разъяснения по интересующим их вопросам, связанным с ведением бизнеса в России, и приоритетным направлениям развития экономической интеграции ЕАЭС.