Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Напомним, Дмитрий Мезенцев назначен на пост Государственного секретаря Союзного государства 19 марта, а до этого был Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь.

В беседе Александр Бастрыкин подчеркнул, что прочный фундамент братских и добрососедских отношений между Россией и Республикой Беларусь создан во многом благодаря личному вкладу Дмитрия Мезенцева. В завершении встречи Александр Бастрыкин вручил Дмитрию Мезенцеву памятную медаль "10 лет Следственному комитету Российской Федерации" и памятную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".