На открывшемся 18 апреля ежегодном заседании форума, который называют "азиатским Давосом", собрались более 2,5 тысяч политиков и предпринимателей из 60 с лишним стран мира. Наблюдатели отмечают, что решение вернуть форум в офлайн-формат уже само по себе демонстрирует уверенность Азии в преодолении эпидемии и экономическом восстановлении.

Действительно, на сегодня Азия является одним из наиболее быстро развивающихся регионов мира. Здесь активно внедряются инновации, стремительно растет потребительский рынок. Дальнейшие перспективы регионального развития обозначены уже в самих темах нынешнего Боаоского форума. Это взаимодействие в рамках интеграционной инициативы "Один пояс, один путь", продвижение нового витка промышленной революции, стимулирование инновационной деятельности.

За последние 20 лет повышение статуса Азии на международной экономической арене тесно связан с развитием Китая, который стал одним из локомотивов регионального развития. В постэпидемическую эпоху Китай стал центром восстановления Азии. По предварительным подсчетам Всемирного банка, в 2021 году экономический рост в странах Восточной Азии и тихоокеанского региона составит 7,4%, а без учета Китая - всего 4,4%.

В посткоронавирусную эпоху Китай продолжает продвигать открытость и региональные интеграционные процессы, внося весомый вклад в развитие региональной экономики. Множество проектов сотрудничества в рамках китайской инициативы "Одного пояса и одного пути" принесли реальную пользу жителям многих стран. На днях Китай первым завершил процедуру утверждения Всестороннего регионального экономического партнерства - крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Это свидетельствует об уверенности КНР в том, что за открытостью и взаимодействием - будущее регионального развития и процветания.