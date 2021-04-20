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Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку

Новости
    20.04.2021, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

У советского, российского автора песен и саксофониста Владимира Преснякова проблемы со здоровьем - у артиста диагностирован рак. Как рассказал 75-летний музыкант, он перенес операцию - участнику легендарных "Самоцветов" удалили почку. Причем Владимир Петрович терпел боли в боку до последнего и к врачам обратился, лишь когда дискомфорт стал невыносим.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Проведенное полное обследование показало: у отца певца и актера Владимира Преснякова-младшего рак, а не "камень, песок", как он полагал.

"Обнаружили злокачественную опухоль. Отняли одну почку, но люди без нее живут", - философски заметил музыкант на программе "Звезды сошлись".

При этом отмечено, что, к счастью, онкологическое заболевание удалось "поймать" на ранней стадии, исполнителю назначен курс химиотерапии.

"Восстановление идет легко, я достаточно бодрый. Жалею лишь, что не играю в футбол - слабоват", - информирует артист.

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