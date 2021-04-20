Фильмы Константина Абаева уже второй год подряд участвуют в программе онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@". В прошлом году его "Соло" стал лучшим короткометражным фильмом, в этом году в конкурсе короткого метра - лента "Спиридон".

Константин Абаев на съемках короткометражного фильма "Соло". Фото: Из личного архива Константина Абаева

Герой фильма - живущий в своем мире художник-керамист. Но мир окружающий рушит его мастерскую: дом идет под снос. Сам Константин Абаев, выпускник журфака МГУ, видел и не такое, отработав много лет в газете и на телевидении, в криминальной хронике, на катастрофах и землетрясениях.

Основой "Спиридона" тоже стала реальная история?

Константин Абаев: Еще до поступления на Высшие курсы сценаристов и режиссеров я снимал документальное кино на развалинах старинного Конаковского фаянсового завода. И услышал там историю о художнике, насмерть замерзшем в цеху, превращенном им в мастерскую. Понял - это сюжет... Журналистика дала мне много сюжетов, научила, отталкиваясь от жизненных ситуаций, двигаться к новым смыслам. А противоречий между журналистикой и режиссурой я не вижу. Если можешь создавать то, чего до тебя не существовало, ты потенциально режиссер.

Почему у героя такое имя?

Константин Абаев: Это имя святого. Мой Спиридон, человек, не умеющий ни продавать, ни покупать, умеющий только делать чудеса из глины, уходит из своего обреченного дома с осколком керамики в руке. Проснувшись на берегу реки, он обнаруживает в своем кулаке комок мягкой глины. Произошло чудо, как и у святого Спиридона: когда тот стиснул в руке кирпич, в небо от кирпича ушел огонь, а вниз - вода. К притче я шел от конкретики: рука творца способна размягчить камень. И старался показать момент волшебства: не хотелось, чтоб зритель хмыкнул в сцене на берегу.

Волшебство получилось: тишина, утреннее солнце сквозь камыши отражается в воде... Поэзия! А в фильме "Соло" была скорее проза: молодой хирург в большом городе, переживающий гибель семьи в авиакатастрофе...

Константин Абаев: Для меня эти фильмы - дилогия: одна история - притча, другая - психологическая драма. Но и в "Соло" есть момент магического реализма: главный герой, спасая пожилого пациента, пропускает свою операцию, сам в итоге гибнет, и в этот момент на другом конце города желтый шар, подаренный им любимой женщине, как душа, улетает в небеса.

В "Соло" прекрасные актерские работы - например, Владимира Татосова, мастера характерных ролей 60-80-х, сыгравшего 100-летнего больного.

Константин Абаев: 92-летний Татосов говорил мне по телефону: "Костя, ну куда мне играть, я еле хожу". Но, прочтя сценарий, приехал из Питера в сопровождении внучки на "Сапсане". Три дня съемок с ним стали временем абсолютного кайфа для всей группы, раскрыв рот наблюдавшей за его дублями.

Вы сейчас готовитесь снять полнометражную картину?

Константин Абаев: Это будет фильм о том, как время влияло на человека моего поколения, что оно сделало с человеческими отношениями, со взаимоотношениями разных наций, с семьей... Главный герой, врач, родившийся, в 60-е, не принимающий современной действительности, считающий, что есть вещи поважнее собственной выгоды. Время действия - 1960-е, 1990-е и современность. Готовлюсь - и дрожу от куража.