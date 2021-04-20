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Рубрика: Спорт

Дюков избран в исполком УЕФА

Текст: Максим Домчев
Президент РФС Александр Дюков. Фото: Донат Сорокин / ТАСС Президент РФС Александр Дюков. Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Президент РФС Александр Дюков. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На проходящем в швейцарском Монтре конгрессе УЕФА состоялись выборы с состав исполкома организации. На восемь мест претендовали девять кандидатов, среди которых был и глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Дюков в итоге был избран в исполком с правом голоса. Также в состав исполкома вошли Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Юст Спее (Нидерланды) и Сервет Ярдымджы (Турция).

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

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