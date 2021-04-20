Дюков избран в исполком УЕФА

На проходящем в швейцарском Монтре конгрессе УЕФА состоялись выборы с состав исполкома организации. На восемь мест претендовали девять кандидатов, среди которых был и глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дюков в итоге был избран в исполком с правом голоса. Также в состав исполкома вошли Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Юст Спее (Нидерланды) и Сервет Ярдымджы (Турция).

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.