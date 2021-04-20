Дмитрий Чернышенко и гендиректор ФИВБ обсудили подготовку к ЧМ по волейболу

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Международной федерации волейбола Фабио Азеведо провели встречу, посвященную вопросам подготовки чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Встреча была приурочена к первому инспекционному визиту Международной федерации волейбола в Россию, который проходит с 19 по 23 апреля. Представители ФИВБ изучат ход подготовки нашей страны к чемпионату мира, который примут десять городов РФ.

Значительная часть подготовительных процессов, которые начались ещё в 2018 году, уже завершена. Работа над подготовкой ЧМ продолжается, в то же время ФИВБ осуществляет коммуникацию со Всемирным антидопинговым агентством по вопросу проведения турнира в России в свете решения Спортивного арбитражного суда по делу WADA и РУСАДА.

Участниками встречи также стали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент ВФВ Станислав Шевченко, генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов.

"У нас получилась очень продуктивная встреча с ФИВБ. Мы отмечаем существенный прогресс в подготовке чемпионата мира по волейболУ, который примут десять российских городов", - отметил Дмитрий Чернышенко.

"Могу высоко оценить итоги сегодняшней встречи в правительстве. Мы ведём тесный диалог с WADA, но важно продолжать комплексную подготовку чемпионата мира. Очевидно, что Россия справляется с поставленными задачами быстро и профессионально, держит руку на пульсе в работе по всем направлениям. Мы следим за прогрессом с осторожным оптимизмом", - подытожил Фабио Азеведо.