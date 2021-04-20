Эксперт назвал причины уменьшения скорости работы смартфона

Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал "тормозить", следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они занимают место и снижают скорость работы системы, поясняет доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Это могут быть файлы в загрузках или в кэше. При этом, по словам эксперта, которого цитирует "Прайм", новые или частые обновления приложений и самой операционной системы телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более неповоротливой.

Это происходит потому, что разработчики в основном ориентируются на топовые модели. В результате, большая часть обычных телефонов рискует при установке программ стать еще более медленными. Плюс, некоторые приложения могут работать после разового запуска в фоновом режиме и это тоже нужно учитывать. Лучше всего чистить смартфон вручную - специальные программы очистки могут принести вирус. "Если простые меры не помогли, остается сбросить память до заводских настроек", - заключил Тимофеев.

Ранее сообщалось, что в магазине Google Play обнаружено восемь приложений, способных похитить банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию. Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, QRecorder и Tooltipnatorlibrary - все это приложения, которые эксперты рекомендуют удалить со своего телефона. Их присутствие в памяти телефона создает риск попадания персональных данных в третьи руки. После удаления перечисленных приложений также рекомендуется сменить пароли к системам онлайн-банкинга.