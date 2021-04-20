Энергетиков допустят к работе только после аттестации

К труду в электроэнергетике будут допущены работники, которые прошли подготовку у работодателя и получили подтверждение готовности к выполнению своих профессиональных обязанностей, а также успешно прошедшие аттестацию по вопросам безопасности. В сфере теплоснабжения достаточно будет подготовки к труду у работодателя, но в случаях, которые предусмотрены федеральным законодательством, необходимо будет также пройти аттестацию в области промышленной безопасности. Для работы на гидротехнических сооружениях сотрудникам будет необходимо пройти аттестацию.

Список видов профессиональной деятельности, для которых необходима аттестация по вопросам безопасности, подготовка и получение свидетельств, подтверждающих готовность к работе, определяются профильными федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. Они также регламентируют перечни категорий работников, которые в обязательном порядке должны проходить аттестацию, подготовку или получать подтверждение готовности к работе.

Документ закрепляет за Правительством или уполномоченным органом утверждение порядка выполнения аттестации по вопросам безопасности и процедуры осуществления подготовки и получения подтверждения готовности к работе. Ими же устанавливается периодичность проведения аттестации подготовки работников.