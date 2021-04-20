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20.04.2021 15:51
Рубрика: Экономика

Энергетиков допустят к работе только после аттестации

Текст: Сергей Тихонов
Аттестация работников сфере промышленной безопасности, а также в области безопасности теплоснабжения, электроэнергетики, эксплуатации гидротехнических сооружений станет обязательной. Соответствующий закон, вносящий поправки в Трудовой кодекс, подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

К труду в электроэнергетике будут допущены работники, которые прошли подготовку у работодателя и получили подтверждение готовности к выполнению своих профессиональных обязанностей, а также успешно прошедшие аттестацию по вопросам безопасности. В сфере теплоснабжения достаточно будет подготовки к труду у работодателя, но в случаях, которые предусмотрены федеральным законодательством, необходимо будет также пройти аттестацию в области промышленной безопасности. Для работы на гидротехнических сооружениях сотрудникам будет необходимо пройти аттестацию.

Фото: iStock
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Список видов профессиональной деятельности, для которых необходима аттестация по вопросам безопасности, подготовка и получение свидетельств, подтверждающих готовность к работе, определяются профильными федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. Они также регламентируют перечни категорий работников, которые в обязательном порядке должны проходить аттестацию, подготовку или получать подтверждение готовности к работе.

Документ закрепляет за Правительством или уполномоченным органом утверждение порядка выполнения аттестации по вопросам безопасности и процедуры осуществления подготовки и получения подтверждения готовности к работе. Ими же устанавливается периодичность проведения аттестации подготовки работников.

Экономика Работа Охрана труда Экономика Отрасли Энергетика

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