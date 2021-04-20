Гитарист The Kingsmen Майк Митчелл умер в свой день рождения

Майк Митчелл, гитарист оригинального состава легендарной портлендской гаражной группы The Kingsmen, скончался на 78-м году жизни 16 апреля, в свой день рождения.

Об этом передает The Guardian. Без указания причины смерти музыканта.

The Kingsmen собрались в 57-м. Первый студийный альбом (из шести, плюс два концертника) выпустили в 63-м. Пластинка добралась до двадцатого места в чартах. Тогда как следующий их релиз выскочил уже на пятнадцатое.

Самый известный трек коллектива - кавер песни Ричарда Берри Louie Louie - поднимался до второй строчки хит-парадов.