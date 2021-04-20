Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не поддержал создание европейской футбольной Суперлиги.

В ходе заседания исполкома УЕФА он заявил о том, что нельзя ставить экономическую выгоду превыше всего.

"Европейская модель позволяет инвестировать прибыль, полученную на более высоких уровнях, на более низкие уровни. К сожалению, мы осознаем, что эта модель находится под большой угрозой. Сосредоточиться на экономических выгодах - значит игнорировать социальную миссию спорта и реальные потребности посткоронавирусного общества", - цитирует Баха РИА Новости.

Он добавил, что если смотреть на все лишь с точки зрения выгоды, то под угрозой окажется социальная миссия спорта.

Глава МОК добавил, что его организация лишь усилит работу, направленную на то, чтобы спорт служил обществу.

Бах считает,что в непростое время пандемии коронавируса спортивным организациям нужно быть солидарными и забыть о проявлениях эгоизма.

19 апреля 12 клубов - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (все - Англия), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (все - Италия) - объявили о создании Суперлиги. УЕФА и ФИФА выступили против этого проекта, его не поддерживают власти стран, федерации, лиги и многие звезды футбола.