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20.04.2021 13:31
Рубрика: Общество

Госсистемы доработают под единый регистр населения

Текст: Ирина Алпатова

Все сведения о гражданах в государственных информационных системах (ГИС) приведут к единому стандарту. Такой проект постановления правительства Минфин опубликовал для общественного обсуждения. В документе содержатся требования к ГИС по приведению данных о гражданах в соответствие единому регистру населения.

Фото: iStock
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Закон о создании такого регистра подписан в июне 2020 года. В ресурсе будут храниться основные сведения о человеке - его имя, дата и место рождения, пол и некоторая другая информация (например, идентификатор единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сопряжена с порталом госуслуг).

Как ранее поясняли в ФНС, систематизированные данные о населении помогут государству более эффективно планировать социальную и экономическую политику, а для граждан существование регистра упростит бумажные процедуры - все данные будут оцифрованы и доступны в любом уголке страны.

До 10 октября 2021 года первичные сведения в регистр должны внести МВД, ФНС, ПФР, ФСС, ФОМС, Минцифры, Минобороны, Роструд, Росморречфлот, Минобрнауки, Рособрнадзор. С 1 января 2023 года регистр станет для органов власти и организаций единственным обязательным источником информации о населении.

Общество Соцсфера Социология Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин

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