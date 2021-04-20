Ханс-Йоахим Фрай: Что русскому здорово, то и немцу хорошо

Впервые на русском языке вышла книга человека большого таланта - режиссера, художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех", советника генерального директора Большого театра Ханса-Йоахима Фрая с многообещающим названием "Научиться любить Россию". Автор рассказывает о первом знакомстве с нашей страной, встречах со знаменитыми россиянами из мира искусства, культуры и политики, помогает проникнуться традициями и ценностями шестой части суши, а также знакомит читателя с историей своей семьи, которая тоже связана с Россией. Предисловие написал президент России Владимир Путин.

Книга также будет доступна читателям в электронном и аудиоформатах.

"Ханс вырос в Германии, и, чтобы научиться любить Россию, ему надо было сначала прикоснуться к ее вершинам. Как сказал один мудрый человек, нации общаются вершинами. Он прикоснулся к музыке, и стало ясно, что великая русская музыка и великая немецкая музыка - это тот удивительный синтез, в котором любой талантливый человек, занимающийся музыкальным творчеством, хочет работать и творить", - представляет господина Фрая специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил, что Ханс-Йоахим Фрай - очень успешный человек, известный режиссер, основатель и директор Дрезденского оперного бала, художественный руководитель и первый председатель Международного конкурса вокалистов - исполнителей Итальянской оперы Competizione dell Opera. Он мог поехать в любую точку мира, и везде его бы приняли с распростертыми объятиями, но он выбрал Россию.

"Сначала эта книга вышла на немецком языке, и ее главной целью было показать немецкому и зарубежному читателю настоящую Россию, научить любить эту страну. Но не менее полезна она будет и русскому читателю. , потому что заставляет по-новому взглянуть на все то прекрасное, что у нас есть, - размышляет Швыдкой и добавляет: - Мост культуры, искусства - самый надежный мост, по которому люди разных стран приходят друг к другу".

По словам одного из первых читателей, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, несмотря на солидный объем, читается она очень легко, даже захватывающе.

"Когда возникла идея издать ее на русском языке, я сразу предложил сделать это явлением, причем не только в книжном в мире, но и во взаимоотношениях между нашими странами. Я, как и господин Фрай, убежден, что Россия и Германия могли, могут и смогут в будущем определять всю мировую палитру. И если бы не события 1914 года, когда наши страны столкнули лбами, мир сегодня был бы совсем другой", - говорит Степашин. И советует всем прочитать эту книгу, чтобы понять, кто мы и какое место занимаем в Европе и мире.

Польщенный таким вниманием Ханс-Йоахим Фрай признается, что хотел всего лишь устранить предрассудки, существующие в Германии о России. Он сам во многие из них верил.

"Я никогда не думал, что в 54 года приеду в Россию и здесь останусь. У меня есть русские корни, мои предки из прибалтийских немцев, и до 2009 года я пару раз в год приезжал сюда по работе, хотя намного чаще тогда бывал в Америке. Но потом случилась судьбоносная встреча с президентом России Владимиром Путиным", - рассказывает господин Фрай.

Встреча произошла во время Дрезденского оперного бала, куда президента России пригласили в качестве почетного гостя.

"Мы стоим за сценой и ждем. Атмосфера протокольная и напряженная. Я пытаюсь объяснить, почему нужно подождать. А он говорит: "Господин Фрай, я обо всем осведомлен и в следующие два часа буду делать все, что вы скажете". И тогда я взял в руки телефон, будто намереваясь позвонить. Поймав его недовольный взгляд, сказал: "Я собираюсь позвонить своим друзьям и рассказать им, что Владимир Путин будет целых два часа делать все, что я скажу". И лед был сломан. Речь Владимира Путина была блестящей, и 2,5 тысячи человек аплодировали ему стоя. Ночью мне позвонили и спросили, не хочу ли я присоединиться к нему в номере и выпить пива. У нас была замечательная беседа о России и Германии. Он спросил, не планирую ли я проектов в России. Я ответил, что никогда не думал об этом, но если меня позовут, то обязательно приеду. Предложение поступило через 4 месяца", - погрузился в воспоминания господин Фрай.

Сегодня он искренне признается в любви к России, ее культуре, людям, русской душе.

"Книга - это мое путешествие по России, которое начинается четыре поколения назад, с моего прадедушки, который преподавал в Смольном училище и был священником в церкви Святой Анны в Петербурге. Это история моей семьи, это моя история, это рассказ о том, что я хочу непременно еще сделать", - заключил он.