Указ губернатора Ивановской области от 19 апреля 2021 № 54-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

Видео: МЧС опубликовало кадры последствий взрыва газа в Нижегородской области 15:25
Украинский депутат вызвал скандал в ПАСЕ 15:24
Источник: УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из нынешней ЛЧ 15:23
В Москве введен режим повышенной готовности из-за снегопада 15:15
В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 15:15
ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19 15:13
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира 15:10
Петербургский блогер сконструировал солнцемобиль 14:47
Скончался президент Чада Идрисс Деби Итно 14:40
В Новосибирске прооперировали пациента с "улыбкой Джокера" 14:34
Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля 14:31
МЧС передало экстренное предупреждение о снеге в Москве 14:29
Вирусолог оценил опасность "российских" штаммов коронавируса 14:27
Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку 14:21
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая 14:11
Оперштаб: Решения о возобновлении полетов на курорты Египта еще нет 14:03
НАК: Более 200 потенциальным боевикам не позволили выехать из России 13:53
В Петербурге охранник застрелил грабителя в табачной лавке 13:45
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала 13:44
Глава УЕФА обратился к английским клубам, вступившим в Суперлигу 13:33
Госсистемы доработают под единый регистр населения 13:31
Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата 13:29
В Якутии выявлен британский штамм коронавируса 13:27
Депутаты спросят Мишустина о деофшоризации 13:20
Британцы выпили за выходные 2 миллиона литров пива 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 апреля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 19 апреля 2021 № 54-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

подпункт 11.4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.4. Прием и размещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ивановской области, детей из других субъектов Российской Федерации без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией