Указ губернатора Ивановской области от 19 апреля 2021 № 54-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

подпункт 11.4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.4. Прием и размещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ивановской области, детей из других субъектов Российской Федерации без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







