Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта

Во вторник состоится встреча всех 12 представителей клубов европейской Суперлиги, на которой они объявят о закрытии проекта. Об этом сообщает британское издание talkSPORT.

Причиной для этого послужило желание ряда клубов выйти из Суперлиги после того, как УЕФА и ФИФА пригрозили исключить их из соревнований, а игрокам запретить выступать за национальные сборные. Сыграла свою роль и реакция болельщиков, которые выступили против нового турнира.

В Англии о желании покинуть Суперлигу уже сообщили "Челси" и "Манчестер Сити", в Испании готовы к такому шагу "Атлетико" и "Барселона". Не поддержали создателей Суперлиги топовые клубы Германии и Франции. Негативная реакция на проект поступила и от руководителей стран, национальных федераций и лиг.

При этом еще поздно вечером в понедельник глава Суперлиги Флорентино Перес в интервью заверял, что никаких санкций не будет, а новая Суперлига призвана спасти футбол. Но с ним не согласились многие действующие игроки, а также тренеры и звезды футбола прошлых лет.