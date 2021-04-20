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20.04.2021 21:04
Рубрика: Власть

Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" превысило в армии и на флоте 650 тысяч человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Об этом во вторник вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 8 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 758 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 тысяч 733 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 374 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 251 такого пациента лечат в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 120 человек изолированы на дому.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 19 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 89 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 813 человек, 210 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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