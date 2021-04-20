Колумбия усилила ограничения в городах с высокой загрузкой больниц

Власти Колумбии сообщили о введении новых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионах, где загрузка реанимационных палат превышает 50%. Об этом сообщило колумбийское W Radio.

На ближайшие две недели, в срок до третьего мая, будет действовать ночной комендантский час с 00:00 до 05:00. Гражданам необходимо будет также придерживаться особого режима мобильности. Это касается посещения магазинов, банков и госучреждений по четным и нечетным дням, что напрямую зависит от последней цифры в паспорте жителя страны, пишет РИА Новости.

Ограничительные меры для регионов с занятостью больничных палат свыше 69% будут отличаться продолжительностью ночного комендантского часа - при загрузке выше 70% он будет начинаться в 22:00, свыше 80 - в 20:00, свыше 85% - в 18 часов.

По последним данным, коронавирусом в стране заболели 2 миллиона 652 тысячи 947 человек, цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику.