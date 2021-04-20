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20.04.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Nissan Magnite пользуется бешеным спросом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan за пять месяцев собрал 50 000 заказов на новый субкомпактный кроссовер Magnite. Эту модель представили осенью 2020 года, пока она выпускается и предлагается только в Индии.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Учитывая, что основной конкурент Magnite на индийском рынке - Suzuki Vitara Brezza - по итогам 2020 финансового года разошелся тиражом 110 тысяч автомобилей, Nissan очевидно включается в борьбу за лидерство в классе кроссоверов на крупнейшем рынке Южной Азии.

2/3 спроса проходится на две наиболее укомплектованные модификации Magnite - XV (имеет мультимедиа систему c 8-дюймовым тачскрином и виртуальный приборный щиток) и XV Premium (дополнительно к набору XV имеет системы кругового обзора и контроля давления в шинах). Вместе с тем 85% машин укомплектованы механической КП (остальные укомплектованы вариатор Jatco).

Nissan Magnite базируется платформе Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-A и имеет только переднеприводную модификацию, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Модель габаритами близка к Lada Granta Cross и оборудуется бензиновым двигателями Nissan HR 1.0 с непосредственным впрыском - атмосферным на 75 л.с., и с турбокомпрессором на 100 л.с. Цена кроссовера составляет 560 тысяч рупий (около 570 000 рублей).

Производством Magnite занимается предприятие Nissan в индийской городе Ченнаи.

#Nissan