Магнитогорский металлургический комбинат награжден главным призом конкурса РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил выдающуюся работу ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в 2020 году, присудив компании Гран-при конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2020". В частности, организация отметила успех ММК в противостоянии COVID-19.

РСПП, общественная организация, объединяющая крупнейшие промышленные предприятия России, проводит конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" с 2008 года. Его цель - содействие устойчивому развитию компаний, а также определение динамично развивающихся организаций на основе объективных критериев (экономические показатели, отчетность компаний). В 2020 году в конкурсе приняло участие более 240 предприятий из 35 регионов России.

Главным триумфатором конкурса 2020 года стал Магнитогорский металлургический комбинат: жюри присудило ММК Гран-при, который вручается компании, показавшей высокие результаты одновременно в нескольких номинациях. Среди номинаций, в которых организаторы конкурса отметили успех магнитогорских металлургов, - "За экологическую ответственность", "За развитие кадрового потенциала", "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" и спецноминация "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

Противостояние распространению коронавируса действительно было в фокусе внимания ММК в 2020 году: как предприятие непрерывного цикла, комбинат должен был одновременно продолжать работу и обеспечивать максимальную безопасность для сотрудников. С этой целью на промышленных площадках ММК изменили график смен, ввели режим открытых дверей, проводили регулярную дезинфекцию цехов, оборудовали проходные тепловизорами. "Нам удалось избежать вспышки заболевания на предприятии", - комментировал успешность данных мер генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Говоря о Гран-при РСПП, Павел Шиляев также отметил важность для комбината экологической повестки и устойчивого развития в целом. "Это безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании", - подчеркнул гендиректор ММК. Действуя в рамках утвержденной на комбинате экологической программы, ММК за 2020 год вложил в природоохранные предприятия более 7 миллиардов рублей, что позволило сократить валовые и удельные выбросы в атмосферу и эффективно перерабатывать твердые отходы производства.