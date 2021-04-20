Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата

В качестве ответной меры на действия болгарских властей Москва объявила персонами нон грата двух дипломатов Болгарии. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

На Смоленской площади сообщили, что в российское внешнеполитическое ведомство сегодня был вызван посол Болгарии в России Атанас Крыстин.

"Ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч. Христозова", - говорится в сообщении МИД. Дополнительно уточняется, что этим двум дипломатам предписано покинуть территорию РФ в течение 72 часов.

Как отметили в МИД РФ, данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной решение объявить персонами нон грата двух сотрудников российского России в Софии.