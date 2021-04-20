Постановление губернатора Новосибирской области от 20 апреля 2021 года № 88 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) в абзаце втором цифры "30.04.2021" заменить цифрами "31.05.2021";

2) в пункте 1 цифры "30.04.2021" заменить цифрами "31.05.2021".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021" дополнить словами ", от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021";

2) в абзаце втором цифры "30.04.2021" заменить цифрами "31.05.2021".

3. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2021 № 66 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48" следующее изменение:

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;";".

А.А.Травников







