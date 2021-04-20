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20.04.2021 09:33
Рубрика: Спорт

Перес: УЕФА не исключит клубы Суперлиги из Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил о том, что никаких санкций в отношении клубов - участников Суперлиги и игроков со стороны УЕФА и ФИФА не будет. Он также раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP

"Клубы не будут исключены из Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Игроки не будут отстранены от матчей чемпионата Европы 2020 года и чемпионата мира 2022 года. Я даю гарантию, что этого не произойдет", - цитирует Переса в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP
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Перес заявил о том, что Суперлига в скором времени заменит Лигу чемпионов, которая не позволяет ведущим клубам Европы зарабатывать. Именно этим он и объяснил создание нового проекта, который подарит болельщикам более привлекательные матчи.

"Футбол, как и бизнес, должен развиваться. Интерес к футболу падает и нужно что-то предпринимать, чтобы сделать его более привлекательным. Наш план в том, чтобы спасти футбол", - заявил Перес.

Он также раскритиковал изменения в формате Лиги чемпионов, которые утвердил УЕФА. Перес уверен, что он не способен принести тот доход, который нужен клубам.

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